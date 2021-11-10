全球5G開放架構市場預計2024年超過40億美元，獲多數政府、電信商與設備商支持，低成本和品質穩定仍有挑戰，長期發展需專網應用拉動。台系網通智邦(2345)、明泰(3380)、智易(3596)、合勤控(3704)、神準(3558)、正文(4906)、啟基(6285)等均積極投入Open RAN，長線受惠也可望陸續發酵。

工研院產科國際所分析師楊玉奇針對5G開放架構趨勢下國際大廠布局與台灣廠商機會進行觀察分析，指出雲端化和虛擬化是整個IT行業發展的大趨勢，自軟體定義網路(SDN)和網路功能虛擬化(NFV)興起後，即開始討論Cloud RAN可如何使用網路切片將實體網路劃分為多個虛擬的邏輯網路，進而滿足不同網路應用需求。將CU/DU、UP/CP分離的5G無線網路架構，為虛擬化和MEC提供較完善的網路結構，亦有利於電信商進行網路重構，滿足不同情境的網路服務品質要求。

開放式虛擬化無線存取網路(Open Virtualized Radio Access Network，Open RAN)改變了電信基礎設備市場生態，電信商取得對設備商議價優勢，有利降低採購費用並取得更高的部署彈性。歐美先進國家政府也期待藉由開放架構加速縮短偏鄉地區數位落差，頒布電信法規或獎勵政策予以支持。除電信商外，系統整合商、通訊軟體商和設備廠商如Intel、Mavenir、三星等也各自發展開放架構產品或尋求互相合作以進入市場。

楊玉奇建議，國內廠商在維持硬體優勢的同時，也要盡快強化軟體和系統整合能力，更重要的是探索出5G特色的專網應用。另一方面，關注開放架構解決方案是否能有效克服營運成本升高、整合測試複雜、服務品質不穩定等挑戰，抱持審慎樂觀的態度因應5G開放架構的發展趨勢和市場機會。

以往大型網通設備的商機都被電信設備供應商一手包辦，台系網通業者往往只能拿下間接訂單，如今5G點燃了開放性架構的龐大商機，台系網通業者多年來積累的經驗，絕對可以成為這波產業變革的主要受惠族群。