美國最大送餐平台DoorDash周二宣布將以81億美元的全股票交易收購荷蘭同業Wolt，以加速國際業務的增長。

餐飲外送平台Wolt已經將其業務觸角拓展到雜貨和零售市場。

DoorDash周二盤後股價由跌轉升，目前大漲近20%，報230美元，稍早前一度飆漲逾24%。

該公司在新聞稿中表示，Wolt的服務遍及全球23個國家，旗下擁有約4000名員工。今年1月Wolt曾表示其用戶數已超過1000萬個。

這項交易預計在2022年下半年完成，完成交易後，Wolt創始人兼執行長Miki Kuusi將負責國際事業DoorDash International。

此外，該公司亦在盤後發布第三季財報。

DoorDash第三季營收為12.8億美元，優於市場預期的11.8億美元。淨損為1.01億美元，較去年同期的虧損4300萬美元高出一倍多。每股虧損為30美分，高於市場預期的每股虧損26美分。

DoorDash是居家防疫生活最大的受益者之一。該公司表示，與2020年的高峰期相比，第三季的新增用戶數有所減少，但仍「遠高於」2019年和前幾年同期。

第三季DoorDash總訂單量大增47%，為3.47億份。

此外，雖然社交和經濟活動已經解封，但第三季消費者的訂單金額仍有所增長。平台總訂單價值暴增44%，達到104億美元。

DoorDash預期第四季營收將介於103億～107億美元。該公司上季經調整後息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）為8600萬美元，較第二季度減少24%。該公司預期第四季EBITDA為介於零至1億美元。