在拋售持股的利空消息打壓下，美國電動車大廠特斯拉股價連續兩天大跌，使本周以來其執行長馬斯克的財富蒸發500億美元。

馬斯克上周末就他應否出售10%的特斯拉持股以支應巨頭資本利得稅在推特上發起一項投票，結果有近6成的參與者投下了贊成票。馬斯克曾表示，不管表決結果為何，他都會接受且照做。不過，市場人士普遍認為，不管有沒有這項投票，馬斯克都得為了這張據估算高達150億美元的天價稅金單出售部分特斯拉持股。

受此打擊，特斯拉周一股價下跌近5%，周二再重挫12%。

馬斯克的弟弟兼特斯拉董事Kimbal Musk已經在11月5日，即在這個推特投票前一日出售部分特斯拉股份。

馬斯克身家大幅縮水，使他領先亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的差距縮小至830億美元。今年1月馬斯克首次超越貝佐斯，成為全球首富。但儘管如此，隨著特斯拉股價大漲和其太空服務公司SpaceX估值急升，今年以來馬斯克的財富仍然暴增70%。