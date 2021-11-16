根據申報文件顯示，特斯拉執行長馬斯克出售9.3億美元的股票，以支付行使股票選擇權相關的預扣所得稅額。
馬斯克15日（周一）行使選擇權，以每股6.24美元的價格買進特斯拉210萬股，接著出售93萬4091股。以當日特斯拉股價收在1013.39美元為計，預估他將套現9.3億美元，藉此支付因行使價格和公平市場價格的價差須支付的所得稅。
此為這位億萬富豪一周內第二次行使股票選擇權，上周一他也透過選擇權買進將近220萬股，之後出售93.4萬股，賺進11億美元。
根據申報文件顯示，特斯拉執行長馬斯克出售9.3億美元的股票，以支付行使股票選擇權相關的預扣所得稅額。
馬斯克15日（周一）行使選擇權，以每股6.24美元的價格買進特斯拉210萬股，接著出售93萬4091股。以當日特斯拉股價收在1013.39美元為計，預估他將套現9.3億美元，藉此支付因行使價格和公平市場價格的價差須支付的所得稅。
此為這位億萬富豪一周內第二次行使股票選擇權，上周一他也透過選擇權買進將近220萬股，之後出售93.4萬股，賺進11億美元。
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