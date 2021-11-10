據「@上海發佈」微信公眾號消息，第四屆中國國際進口博覽會今天（10日）下午舉行閉幕新聞通氣會。本屆進博會按一年計意向成交金額707.2億美元，比上屆略降2.6％。截至今日12時，累計進場超過48萬人次。

第四屆進博會今日（10日）閉幕。企業商業展共有來自127個國家和地區的2900多家企業參展，展覽面積達到36.6萬平方公尺，再創歷史新高，展示新產品、新技術、新服務422項。

受疫情等因素影響，本屆進博會按一年計意向成交金額707.2億美元，比上屆略降2.6％。配套現場活動內容豐富，形式多樣，有力發揮進博會四大平台作用。現場服務保障專業便捷，「人、物、館」防疫嚴格高效，截至今日12時，累計進場超過48萬人次。

本屆進博會「朋友圈」進一步擴大，發達國家、發展中國家和最不發達國家企業均踴躍參展。世界500強及行業龍頭企業數量達281家，其中近40家為首次亮相的新朋友，更有120多家連續四屆都有參展。企業展成為全球高精特新產品「大秀場」，六大展區亮點紛呈：

一、食品及農產品展區參展企業國別更多，102個國家的1200多家企業帶來的全球美食，讓消費者體驗到「舌尖上的進博會」。

二、汽車展區匯集了全球十大汽車集團，全面展示世界汽車工業的最新發展成果和未來願景。

技術裝備展區設置集成電路、數字工業、能源低碳及環保技術等專區，專區總面積超過3萬平方公尺。

三、消費品展區展覽面積超過9萬平方公尺，是面積最大的展區，全球十大化妝品品牌、世界三大時尚高端消費品巨頭首次集體亮相，體育用品及賽事專區突出展示冰雪元素。

四、醫療器械及醫藥保健展區首發新產品、新技術數量達135項，繼續位居六大展區之首。

五、服務貿易展區聚焦數位化應用推廣，為服貿產業打造新場景、創造新業態，全新亮相的文化旅遊板塊引起廣泛關注。

六、展會期間，第四屆進博會參展商聯盟舉辦了20多場活動。工業數位轉型、公共衛生防疫等專委會發佈行業報告，有效幫助企業獲取權威信息、把握行業發展趨勢。