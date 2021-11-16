全球關注的「拜習會」在稍早前閉幕，根據會後聲明，雖然兩大強權之間的緊張關係仍然存在，但美國總統拜登和中國國家主席習近平仍同聲呼籲雙方加強合作與溝通。

這是自拜登於今年1月上任以來，兩國元首之間最密切的一次對話，儘管雙方都指出緊張關係之所在，但會後的公開聲明仍強調全球前二大經濟體將竭力避免衝突。

白宮在會後聲明中表示，拜登「注意到雙方需要有基於常理的防線，以確保競爭不會轉變成衝突，並應保持溝通渠道的暢通」。

而關於台灣議題，一位拜登政府高層回覆記者提問時表示，沒有以防線或其他協議的形式建立的新事項。

根據CNBC報導，習近平在會談中表示，美中兩國在「新時代」的相處，應遵循相互尊重、和平共處與合作共贏三項原則。

不過，北京當局通常使用「相互尊重」之類的言詞，要求美國提供更有利的條件。

拜登政府官員表示，實際上，這場會議的重點在於兩國領導人討論如何負起責任，管控美中之間的競爭關係。

據中國官媒報導，美中線上高峰會在北京時間周二中午將近12點30分（美東部周一晚間11點30分）時結束，這場會談持續了將近4個小時。

另一方面，白宮在一份聲明中表示，美國總統拜登和中國國家主席習近平亦談到中國處理西藏、香港和新疆等問題的做法。白宮表示，拜登總統對中國如何處理西藏、香港和新疆等問題，以及更廣泛的人權問題表達擔憂之意。

白宮並表示，在台灣議題方面，拜登向習近平承諾美國仍將遵守「一個中國」政策。此外，兩國也承諾將在能源和氣候問題上展開合作。

中國官媒則報導，習近平回應拜登，如果「支持台獨」的勢力越過「紅線」，其國家將不得不採取「果斷措施」。