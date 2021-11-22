為妥善管理及運用智慧財產資源，同時降低智財侵權風險，中鋼109)第3季開始導入「台灣智慧財產管理制度」，並於110年11月通過實體驗證審查，顯示中鋼公司在智慧財產權的取得、保護、維護與運用等各項做法措施，已建構起完善的管理系統與制度，有助提升公司長期競爭力。

經濟部工業局為促進企業運用智慧財產創造營運效益，鼓勵企業導入TIPS，即於公司內建立以智慧財產為標的的管理制度，主要將企業既有的經營理念，融入知識及風險管理思維，有效強化專利等智財權的保護、降低研發技術成果及營業秘密外洩或遭受智財侵權等風險，有利提昇公司治理成效。

中鋼除了將「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」列為經營發展雙主軸外，亦積極進行各項精緻鋼品及尖端技術開發，其中涉及諸多智財管理議題，包含專利分析、布局與授權，以及營業秘密保護等，能夠在今年11月通過TIPS導入的驗證審查，對於已成立50年及致力提升下一個50年營運競爭力的中鋼來說，具有深刻意義。