台股4日開高走低，指數未能延續美股漲勢，盤中電子、航運賣壓湧現，終場下跌0.21％，收17085.86點，挑戰半年線失敗作收。

台指期下跌16點至17075點。價差方面，台指期逆價差縮至5.86點，電子期逆價差縮至0.55點，金融期轉為正價差0.44點。

現貨部分，三大法人賣超78.08億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1157口至9584口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1563口至23097口。

十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2620口至4900口。

永豐期貨指出，從權值股來看，晶圓雙雄後繼無力，台積電下跌0.84％，收587元，聯電下跌1.01％，收58.6元，航運股虎頭蛇尾，台驊投控漲多拉回，下跌4.14％，而貨櫃三雄僅萬海獨撐大局，上漲1.75％，化工類股則相對強勢，中華化、三幅化同步亮漲停。

整體來看，近期指數多呈現開高走低，顯示投資人操作偏短且獲利了結賣壓重，預期震盪整理的時間恐拉長。