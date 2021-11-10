美股收黑，台股今天小幅開高後在17500點之上狹幅震盪，電子成交比重超過6成，台積電開平走低，聯電漲幅超過1%，航運股吸納人氣，指數最低來到17523.61點、下跌逾17點。

電子權值股台積電平盤611元開出，早盤最高612元、最低610元；聯電開高0.3元，盤中最高來到64元、上漲0.9元，鴻海盤中低點來到107.5元，小跌0.5元。

航運股持續反彈，貨櫃三雄的長榮、陽明、萬海漲幅皆超過1%。（編輯：張均懋）1101110