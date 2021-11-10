台股平盤狹幅震盪 航運吸納人氣 09:442021/11/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股收黑，台股今天小幅開高後在17500點之上狹幅震盪，電子成交比重超過6成，台積電開平走低，聯電漲幅超過1%，航運股吸納人氣，指數最低來到17523.61點、下跌逾17點。 電子權值股台積電平盤611元開出，早盤最高612元、最低610元；聯電開高0.3元，盤中最高來到64元、上漲0.9元，鴻海盤中低點來到107.5元，小跌0.5元。 航運股持續反彈，貨櫃三雄的長榮、陽明、萬海漲幅皆超過1%。（編輯：張均懋）1101110 台中首座捷運共構宅開箱 捷運在我家門口 操盤心法－美經濟漸入佳境 元宇宙躍盤面重心 #61 #台股 #狹幅震盪 #吸納 #人氣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 超微效應 15檔元宇宙概念同歡 04:102021/11/10 財經要聞 台積電 日本建廠案啟動 04:102021/11/10 財經要聞 疫苗剛需帶旺生醫前景 04:102021/11/10 投資理財 作夢行情啟動 科技股潛力大 04:102021/11/10 投資理財 高價股擂戰鼓 聯發科氣盛 閃見千元 04:102021/11/10 財經要聞 股利旺季結束 壽險獲利 進入穩賺守成階段 04:102021/11/10 財經要聞 神山加持 半導體鏈股價齊High 04:102021/11/10 證券．權證 王迎春 台灣唯一登紐約藝博藝術家 04:102021/11/10 產業特刊 科技革命 點亮AI、電動車 04:102021/11/10 投資理財 權證星光大道－網家 外資買盤加持 04:102021/11/10 證券．權證 喊中長榮殺到89地板價後 他又斷言「驚人價」網嚇歪 05:162021/11/10 財經 財經熱門新聞 台積電「髮夾彎」降臨高雄 老手卻驚爆：當地這家大廠慘了 - 財經 特斯拉兩天重挫16％市值慘崩5兆 馬斯克被爆料賣股竟為這件事 - 財經 顏清標爆欠債兩大苦主之一 華南銀行晚間回應了 - 財經 喊中長榮殺到89地板價後 他又斷言「驚人價」網嚇歪 - 財經 楠梓投資客嗨翻！台積電為何選定高煉廠 內行人曝關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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