美國聯準會對景氣抱持正向展望，且美國經濟正逐步回復正軌，台股企業多以外銷導向型企業居多，尤其傳統產業與全球景氣連動密切，投信法人指出，經濟基本面將持續支撐台股行情。

兆豐台灣金傳精選股息基金經理詹佩玲表示，國內出口表現甚佳，主因受惠海外需求、原物料等上升，未來台股傳產類股具投資潛力。

傳產股投資種類多元，歷年各有不同傳產股不同表現，例如去年類股漲幅前三大為造紙、玻璃陶瓷及運輸，而2015～2016年開始討論升息，類股表現則為油電燃氣、食品及鋼鐵等類股漲幅甚佳，不同景氣皆有傳產類股不同表現，若定期布局台股非電子指數，1、3、5年投資成果分別為18.62％、31.07％及35.27％，各期間投資成果優異。

詹佩玲表示，振興國內經濟的的五倍券啟動，預估可刺激台灣內需成長，參考去年政府7月發放三倍券，在當月或隔月不管是零售、餐飲或住宿營業額，都比前一年同期成長，代表對經濟的直接產生效果，主計總處預測五倍券將提振國內今年第四季至明年第一季的經濟表現，若說股市是經濟的展示窗，台股未來行情可期。