台灣指數公司16日公布「台灣指數公司特選台灣上市上櫃綠能及電動車指數」2021年成分股定期審核結果，成分股新納入台泥（1101）等9檔，另刪除東陽（1319）等9檔。成分股納入和刪除之變動自11月16日盤後生效。

選台灣上市上櫃綠能及電動車指數成分股新納入9檔包括：台泥、台塑、上銀、微星、友達、健鼎、群創、力旺、中鼎等。

成分股刪除9檔包括：東陽、大亞、長興、光洋科、南亞科、漢翔、TPK-KY、上緯投控、康舒等。