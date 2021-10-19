美國財政部最新發布的資料顯示，今年8月日本增持美債96億美元，所持規模上升至1.3198兆美元，為美國第一大債權國；中國則在8月大幅減持213億美元，持倉規模下降至1.047萬億美元，仍為美國第二大債權國，創2010年來新低。

據《澎湃新聞》報導，中國除了今年7月小幅增持64億美元至1.0683兆美元，此前已連續4個月減持美債，3月減持規模為38億美元，4月小幅減持43億美元，5月減持規模為177億美元，6月減持規模為65億美元。

中國曾在2020年連續5個月減持美債。據彭博統計，在今年8月的大幅減持後，中國對美債的持倉規模創2010年以來最低。

英國今年8月增持205億美元至5690億美元，持倉規模位居美債第三大持有國；愛爾蘭今年8月小幅增持64億美元至3261億美元，仍為美國第四大債權國；瑞士今年8月小幅減持36億美元至2947億美元，為美債第五大持有國。

整體而言，外國持有者今年8月共持有美債規模為7.56兆美元，較7月增加128億美元，持倉規模連續5個月上升，並創下歷史新高。