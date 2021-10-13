東半部從前天(11日)開始受到圓規颱風外圍環流影響，致災豪雨下不停，災害頻傳，過去2天屏東泰武鄉創下1263毫米的超高累積雨量，全台第一，宜蘭縣大同鄉也破千毫米，氣象局過去2日累積雨量圖東半部更是紫到發亮，雖然圓規颱風逐漸遠離，但民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」警告，花蓮、台東、宜蘭山區致災強降雨仍會持續到明天。

受颱風外圍環流仍在影響台灣，花蓮玉里鎮源城里發生土石流，大量泥水灌進住宅內，水深至小腿肚高。（花蓮消防局提供）

「台灣颱風論壇」今天上午在臉書PO文，指出東半部在圓規颱風外圍環流的暴雨狂灌下，雨量破千，慘的是降雨仍未趨緩，在強盛東南風持續吹之下，加上南方水氣再度北上，花蓮、台東、宜蘭山區，強降雨持續中，且會持續到明天(14日)，提醒目前花蓮許多地方雨量已達600至800毫米，務必小心災害發生。

據氣象局統計，全台過去2天累積雨量第一名是屏東泰武鄉西大武山1263毫米，第二名宜蘭大同鄉翠峰湖1016毫米，接著是宜蘭太平山967毫米、和坪林道926毫米，以及花蓮天祥878毫米、布洛灣841毫米。

對此，網友紛紛留言：「沒登陸的反而更猛」、「蔥價要飆了嗎」、「比氣象局預測多出一倍，有夠會下」、「西大武山真的是滿厲害的，持續獨領風騷」，還有人表示，台東這幾天光是淹水、狂風暴雨就夠嗆，早上也傳出南橫坍方、玉長公路斷裂封閉、蜜棗果園一夜全毀滅等災害。

氣象專家吳德榮也在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，圓規颱風雖無陸上警報的條件，但光秋颱外圍環流的降雨效率，就豪不遜於颱風本身。