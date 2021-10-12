上百名群眾違規車聚，在彰濱工業區、田中高鐵站區道路車聚危險高速競駛，觀戰者不斷叫喊吆喝。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣警察局專案小組查扣兩輛改裝機車，車齡超過20年二行程Dio小50機車，每輛都投入至少10萬元重金改造成競速戰車。（謝瓊雲攝）

彰化縣警察局專案小組查扣兩輛改裝機車，車齡超過20年二行程Dio小50機車，每輛都投入至少10萬元重金改造成競速戰車。（謝瓊雲攝）

彰化縣警察局專案小組查扣兩輛改裝機車，車齡超過20年二行程Dio小50機車，每輛都投入至少10萬元重金改造成競速戰車。（謝瓊雲攝）

彰化縣警察局專案小組查扣兩輛改裝機車，車齡超過20年二行程Dio小50機車，每輛都投入至少10萬元重金改造成競速戰車。（謝瓊雲攝）

不容飆風再起。彰化縣彰濱工業區臨海海堤防汎道路，國慶日凌晨竟聚齊上百名飆仔，危險車聚高速競技，車齡超過20年二行程Dio小50機車，改裝後竟然可以直線加速飆至時速150公里，警方獲報前往現場攔截圍捕，群眾鳥獸四散一路流竄到高鐵田中站才乖乖就範，總計有7人被依公共危險罪送辦，並開出23張交通違規罰單，4輛改裝機車中當場被查扣2輛，另外2輛正全力追緝中。

根據警方提供的畫面，飆仔們齊聚在彰濱工業區、田中高鐵以改裝機車飆速競技，場邊滿滿圍觀叫喊喧鬧的群眾，直接將道路當成賽車場；而警方查扣的2輛經典二行程Dio，被改裝得有如戰車，透明炫目車殼、車內不必要的零件幾乎挖空，額外加裝獨立油箱、水冷式汽缸、還有超粗大排氣管，每輛改裝費用至少10萬元，大手筆程度令警方咋舌，直呼小50老機車改裝成這樣高速競駛，簡直就是在玩命。

彰化縣警局交通隊長林世明指出，接獲情資指出，彰濱工業區線西區線工北四路與慶安北路路口處，聚集上百名危險駕駛車聚份子，以改裝機車違法競速，警方出動交通快打警力趕赴攔截圍捕、取締與驅離，並持續擴大調閱監視器，深入追查競速民眾出發地、行駛路線，出入本轄時地等。

彰化縣警局長吳坤旭指示成立專案小組查緝。警方調查，車聚人士透過LINE等社群軟體群組，相互走告通知，利用深夜以小貨車載運改裝機車，先後至彰濱工業區線西區堤防道路、田中高鐵站區道路競駛。警方火速趕往田中，24小時內隨即逮回相關人士，一舉將所有在場車輛依法究辦。

吳坤旭強調，連續假期期間，多數交通警力均投入到交通疏導勤務，不法車聚份子以為警方無暇他顧而利用深夜違規車聚競速，警方絕對不容飆速歪風再起，將強力嚴查嚴辦，維護轄區治安及用路人交通安全。