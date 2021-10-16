楊梅警環監聯合稽查 2小時查15車違規 15:302021/10/16 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市警察局楊梅分局、環保局及中壢監理站人員14日晚聯手出擊，2小時攔查近60輛汽機車，有15輛非法改裝且噪音超標。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市警察局楊梅分局、環保局及中壢監理站人員14日晚聯手出擊，在中興路、福德街周邊執行聯合稽查改裝車輛及噪音檢測專案，2小時攔查近60輛汽機車，有15輛非法改裝且噪音超標，現場立即開罰並責令改正及複驗。 楊梅分局長洪志朋特別強調，為確保市民生活安寧，警方會持續配合環保局以不定時、不定點聯合稽查路檢方式，加強取締改裝噪音車，還給市民寧靜的生活空間。 檢警聯手掃蕩幫派分子 竹聯幫雷堂福苗分會治平對象到案 美艦闖進中俄聯合演習射擊海域 美俄艦僅相距60公尺 #2小時 #15 #楊梅分局 #環保局 #聯合稽查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸神舟13號載人太空船發射成功 順利進入預定軌道 00:332021/10/16 兩岸 韓韶禧變身女打仔 日操6小時累翻 04:102021/10/16 娛樂新聞 刪Q取消行程 質疑WECARE忽視鄉親 04:102021/10/16 地方新聞 史上首次！大陸神舟13號6.5小時完成徑向快速交會對接 10:182021/10/16 兩岸 豪雨過後 台東驚現寶特瓶海灘 04:102021/10/16 地方新聞 憂女友移情別戀 男跨坐橋樑護欄 警開導解心結 14:432021/10/16 社會 鳳梨揭好友女嬰疑遭虐死 網友氣奔保母家蛋洗、撒冥紙 08:292021/10/16 社會 東洋高層涉炒股 總經理凌晨300萬交保 04:492021/10/16 社會 國債鐘破5.8兆 平均每人得扛25萬 04:102021/10/16 政治要聞 北市私校特教師 9成5沒證照 04:102021/10/16 地方新聞 76行者陳修將虐殺小女友 訊問跳針18小時「太太也知道她啊」 15:432021/10/16 社會 社會熱門新聞 起底「76行者」陳修將驚人來歷 靠遺體修復洗白今又沉淪 - 社會 76行者陳修將虐殺小女友 訊問跳針18小時「太太也知道她啊」 - 社會 陳修將女友手腳都瘀青 高大成曝原因斷言：送醫前就死了 - 社會 花蓮中橫公路傳意外 騎士遭巨大落石砸中送醫 - 社會 陳修將捲殺人風暴 遇害女友生前貼文曝光 在找「他」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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