桃園市警察局楊梅分局、環保局及中壢監理站人員14日晚聯手出擊，在中興路、福德街周邊執行聯合稽查改裝車輛及噪音檢測專案，2小時攔查近60輛汽機車，有15輛非法改裝且噪音超標，現場立即開罰並責令改正及複驗。

楊梅分局長洪志朋特別強調，為確保市民生活安寧，警方會持續配合環保局以不定時、不定點聯合稽查路檢方式，加強取締改裝噪音車，還給市民寧靜的生活空間。