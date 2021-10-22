日前有民眾檢舉，萬丹鄉一處工廠常有黑煙從煙囪竄出，質疑會汙染空氣，屏東縣環保局獲報後前往稽查發現，工廠內部不僅囤積大批中藥材，且正在進行蒸煮工作，衛生局已會同屏東縣調站介入調查，並取回藥材採檢化驗，是否違反藥事法仍在釐清中。

工廠在當地已有數十年時間，現場查獲包括伏苓在內多種藥材，屏東縣衛生局副局長張秀君表示，由於民眾檢舉地點排放黑煙，造成空氣汙染，經環保局勘查後發現疑似有從事中藥批貨、買賣及蒸煮情事，但建築物四周設置有圍牆，難以從外面觀察內部情形，因此衛生局主動報請調查局偵辦。

張秀君說，經查業者並未領有製造業藥商許可執照，烹煮中藥材，疑似製作偽藥，已涉嫌違反藥事法第82條及83條刑責規定，正著手採檢化驗，後續將由檢調機關進行偵查，中藥材則現場查封，交由業者代為保管。

有中醫師透露，類似藥材其實非常普遍，多用來作為中將湯等補身中藥，但若來源不明，恐怕會有重金屬殘留問題，吃多了對身體反而不好。