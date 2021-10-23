台北市花博爭艷館施打動線出包沒多久，今又發生大安區預約施打疫苗民眾到中正區和眾診所苦等1個多小時，現場亂成一團。對此，北市衛生局表示，確認民政局有將名單彙整給衛生局，衛生局也有傳出去，但為何診所沒有收到，還要釐清。

今有大安區民眾前往和眾診所施打第二劑莫德納，卻因診所沒有收到名冊，民眾排隊乾等，由於該批民眾透過區公所預約，診所質疑大安區公所未將造冊名單送達。大安區民眾預約時間從第一批1點半至2點半，每小時分流，但直到2點半時，預約1點半的民眾仍無法施打，診所外擠滿民眾。

對此，衛生局專委歐佳齡回應，確實名冊沒有送到診所，三點多已將名冊送到，將把三個時段民眾分成三排隊伍，重新排隊整齊，陸續消化民眾，會請診所今天盡量服務完所有民眾。

對於為何診所沒有收到名冊，歐佳齡說明，因大安區診所已滿，因此中正區的和眾診所今天有為大安區民眾施打，照理說名冊應包含大安區民眾，確認民政局有將名單彙整給衛生局，衛生局有傳出去，但為何診所沒有收到，還要釐清。

大安區公所民政科長藍再炘表示，經過確認釐清，這周接受來電預約，今天共292人預約和眾診所，確認名冊有都有報出去給民政局、衛生局，至於為何診所沒有收到，還要再釐清，坦言應該是公部門有環節沒有處理好。

藍再炘說，今天有預約但沒有打到第二劑莫德納的人，會再安排其他時間，今天結束後，一定會主動打電話，再詢問民眾一遍，沒打到的民眾會再安排其他時間施打。民政局也表示，確實有拿到名冊會給衛生局。