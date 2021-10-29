中央流行疫情指揮中心昨宣布台灣疫苗覆蓋率第一劑破70％、第二劑也達到30％，已經達成原先設定的目標，對此，毒理學專家招名威表示，台灣花了不到5個月就完成這樣的目標，雖然第二劑的覆蓋率還要再努力提升，但與英美數據相比，才知道我們有多努力。

招名威昨在臉書發文表示，台灣第一劑的疫苗覆蓋率終於突破70％，而第二劑的部分也達到30％了，花了不到5個月就達成目標，雖然第二劑的覆蓋率還要再加把勁，但有比較才知道我們有多努力。

招名威指出，目前為止，英國的第一劑是73%、第二劑70%；美國第一劑66%、第二劑60%，這2國是從去年12月就開始打疫苗，比台灣整整早了6個月，而世界平均第一劑的覆蓋率是49%、第二劑則是38%。

招名威也說，隨著本土疫情趨緩，指揮中心也宣布許多鬆綁政策，其中一個就是唱歌不用戴口罩了，「台灣真的是超英趕美，大家苦盡甘來，一切都是值得的，但一切都還是要小心。台灣加油！大家加油！」

指揮官陳時中昨表示，我國第一劑疫苗覆蓋率破70％，第二劑也達38.7％，其中65歲以上長者第一劑接種率為78.16％、第二劑67.57％；機組員及地勤分別達99％與90％。而第一類醫護、第二類中央及地方防疫人員及第三類高風險人員第一劑接種率都破90％，第二劑前兩類破85％、第三類78％。