新竹市市長林智堅今日（4）宣布，新竹市的疫苗涵蓋率達88.5%、累計施打400475劑新冠肺炎疫苗，已為將近9成的新竹市民增強防疫保護力，覆蓋率已榮登全國第一。林特別向新竹市民致謝，強調每位新竹市民都是抗疫「神隊友」，大家都是「防疫新竹隊」的一員。此消息引發熱烈迴響，有網友更讚嘆這個成績「太神了吧」。

林智堅今日中午12時在臉書發文表示，新竹市的疫苗涵蓋率全國第一，已經來到88.5%。林指出，他們透過大型疫苗施打站、醫院及診所的服務，累計施打400475劑新冠肺炎疫苗，為將近9成的市民朋友增強防護力。

林智堅強調，從5月29日到現在，159天的時間，新竹市能有這樣的成果，要感謝每一位準時來施打疫苗的市民朋友，也要感謝投入施打站運作的每一位成員，熱血醫護、志工及市府同仁，大家都是「防疫新竹隊」的最佳隊友，更堪稱「神隊友」。他也要感謝國際友好夥伴熱心捐贈，以及民間企業團體在危難時刻挺身而出，和國家攜手合作採購更多疫苗，讓大家有充足的施打量能，為國人提升保護力。

此文發出後獲大批網友盛讚，紛紛留言：「太神了吧！」「我新竹人我驕傲」、「感謝市長為市民所做的一切！」「新竹不一樣了」、「才剛參加新竹光臨藝術節，新竹變得好漂亮！」、「竟然比首都台北市疫苗覆蓋率還高！好驕傲的成績啊！」