各國突破性感染頻傳，中央流行疫情指揮中心今整理自8月初起入境旅客的疫苗接種資料。根據統計，8月6日至11月2日間，7種世界衛生組織（WHO）認可的疫苗均有突破性感染發生，比例與國際上千分之2到4左右相符合，其中打BNT疫苗後確診的人最多，有93人確診。

圖為入境突破性感染確診個案統計。(指揮中心提供)

醫療應變組副組長羅一鈞表示，指揮中心8月6日開始新增頁面，以選填方式詢問旅客接種什麼疫苗。8月6日至11月2日間，7種WHO認可的疫苗都有突破性感染，比率都在0.1到1點多之間，和國際的突破性感染比例，即千分之2到4左右相符合。

8月到10月間，突破性感染比例最高的是嬌生，達1.24%，其次依序為科興的0.81%、Covaxin的0.66%、AZ的0.55%、國藥的00.39%、BNT的0.32%、莫德納的0.19%；10月到11月初，則是以科興的1.17%居多，其次依序為嬌生的0.99%、莫德納的0.91%、國藥的0.61%、BNT的0.46%、AZ的0.33%以及Covaxin的0%。

羅一鈞表示，大部分廠牌的突破性感染比例在10月後都有升高趨勢，AZ和嬌生都有往下降。大家看到數字後會想要比較那些牌子高、哪些牌子低，但由於不是必填，旅客沒有填寫就無法計算，且樣本數太少，代表性仍待商榷，比較重要的是追蹤趨勢，了解隨著月份遞延是否升高，疫苗的保護力是否降低或維持。若有進一步統計，會再與大家分享，這些數字僅供參考，勿對號入座。指揮中心未來若有檢疫措施的調整，就會將這個頁面改為必填欄位。