【LIVE直播】指揮中心記者會｜2021.11.16 @中時新聞網

中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增2例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，境外移入案16608、案16609分別接種2劑BNT及2劑國藥疫苗滿14天以上，皆屬於突破性感染。

指揮中心說明，案16608為20多歲愛爾蘭籍男性，今(2021)年11月14日持搭機前3日內檢驗陰性報告自愛爾蘭入境，於機場採檢後至防疫旅館進行檢疫，於今日確診；個案在臺期間無症狀，相關接觸者匡列中。

指揮中心指出，案16609為30多歲本國籍男性，11月3日持搭機前3日內檢驗陰性報告自柬埔寨入境，於機場採檢後至防疫旅館檢疫，11月5日自覺頭痛及耳鳴由衛生單位安排就醫採檢為陰性，後續檢疫期間均無症狀，11月15日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診；相關接觸者均有適當防護，故無匡列。

今天新增2例境外移入個案。(指揮中心提供)

指揮中心統計，截至目前國內累計4,233,503例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,215,865例排除)，其中16,498例確診，分別為1,854境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。