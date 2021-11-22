小祖維瑞夫勇奪2021年ATP年終賽冠軍。（美聯社）

球王喬柯維奇(Novak Djokovic)陷入可能無法衛冕明年1月澳網的困境，他目前尚未公開自己是否施打了疫苗（外界一般認為他沒有打），澳網現在強制參賽選手必須完整接種疫苗（兩劑或單劑式疫苗），喬柯維奇被媒體問到時只是低調回應：「我之前沒跟他們談過，我本來是想等新聞出來。現在我知道了（規定必須打疫苗），我們只能再看看了。」

根據喬柯維奇先前的看法，他說生活中的任何事情包括疫苗在內，人們應該都擁有選擇的權利。喬柯維奇當然可以選擇不打疫苗，但他付出的代價就是不能參加澳網。一些公司強制所有工作者都要施打疫苗，運動員也逃不掉，例如美國職籃NBA的厄文(Kyrie Irving)，有部分人士始終反對強制施打疫苗的命令。

喬柯維奇在這次ATP年終賽失利，他在4強戰敗給好友小祖維瑞夫(Alexander Zverev)，小祖維瑞夫最後在決賽直落二戰勝麥維德夫(Daniil Medvedev)，開心摘下冠軍。

小祖維瑞夫在記者會談到喬柯維奇與疫苗：「這非常棘手，因為是政治問題。但我們進入其他國家，這無關網球而是正在發生的病毒。我們必須遵守規定，我希望（喬柯維奇）他能參賽，我現在世界排名第3，如果他不打顯然我就勝算更高。他是世界第1，他應該出賽的。希望澳洲政府能夠給他豁免之類的方式讓他參賽。」