新冠病毒肆虐至今已將近2年，不少國家在衝高疫苗覆蓋率後，紛紛解封，選擇與病毒共存，但日本、韓國策略雖然一樣，疫情卻兩樣情，前台大感染科醫師林氏璧也拋出議題，引發網友討論，許多人就直指韓國一個文化，是導致疫情再度失控的原因。

林氏璧在臉書指出，韓國10月疫苗覆蓋率達標後，在11月開始解封，轉向與病毒共存計畫，但連日來確診數不斷增高，23日更是新增了4116例確診，反創下單日新高，其中60歲長者占了35%，過去兩周確診的長者友8成是遭突破性感染，也逼得韓國政府表示隨時要啟動緊急計畫。

林氏璧拋出問題讓網友集思廣益，明明韓國開放速度沒日本塊，為何日韓兩樣情？到底問題出在哪？是飲食習慣或是宗教活動？

底下網友也紛紛熱烈討論，大部分人全都直指韓國會再度失控，全是因為飲食文化導致：「韓國人根本沒用公筷的習慣」、「一堆人直接還用手抓來吃」、「每個人都共用一樣的湯匙筷子，不傳染才怪」、「就是沒有公筷母匙的概念啦」、「飲食習慣啊，第一次去釜山的時候真的嚇壞了」、「韓國絕對是飲食文化害的，大鍋湯每個人的湯匙都進去挖」。

除了飲食文化，也有其他人指出韓國衛生習慣也有問題：「之前看過節目調查，韓國人上完廁所幾乎都不會洗手」、「隨地吐痰的一堆」、「韓國人衛生超級差」。