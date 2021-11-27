南非新變種大魔王「Omicron」來勢洶洶，恐在全球掀起新一波大流行，胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書粉專表示，此病毒傳播迅速、突變太多了，極有可能產生「免疫逃脫」。

醫師黃軒在臉書粉專指出，新變種病毒Omicron比Delta 病毒更可怕、更需要關注，他的傳播迅速，短短2周內在非洲的茲瓦尼 (Tshwane)區域，傳播率從1%飆升到30%。且相較之前的4大變種病毒，Alpha、Delta、Beta、Gamma有10～20多個突變，Omicro有32處的突變。

另外，Furin蛋白酶切割點也變多了，黃軒接著解釋，切割愈多，COVID19 的S蛋白，愈容易進入人細胞感染，黃軒表示Delta變種病毒的蛋白酶切割點只有一處，而Omicro變種病毒則有2處突變。

黃軒示警，難怪WHO專家學者開始關注這隻新的病毒，這些比Delta 病毒更多新的突變地方，會使新變種Omicro病毒可以比Delta 病毒更易傳播，也更有可能「免疫逃脫」。