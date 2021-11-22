中央疫情指揮官陳時中面對施打高端疫苗的民眾無法出國的質疑，再度爆出「要不然要怎樣？」的金句，引起各界譁然後，他才勉強說「講得不好」，但依舊不見絲毫歉意。陳時中類似言論已不是第一次，到底是誰把這個官員養成如此倨傲？其實不就是民進黨政府上下與同黨立委放任慣養出來的！

陳時中多次言論之所以讓人有「傲慢」之感，主要在於面對問題死不認錯，反映出高高在上，不容他人挑戰的心態。尤其這些質疑陳時中的問題不是事後諸葛，而是各界早已發出警訊與善意提醒，但中央疫情指揮中心動輒嗤之以鼻或置之不理，最終讓自己下不了台。

例如在全台疫情爆發後，許多民間團體與地方政府提出協助採購疫苗，甚至贈與政府的提議，當時陳時中即酸溜溜說「現在事實上是買不到的，我幾乎敢這樣子講」，更說擔心廠商在國際被騙。然而不到1個月，民間企業和組織不僅沒被騙，順利買到疫苗，到了11月，BNT疫苗到貨更近1000萬劑，已趕上政府自稱早就超前部署的自購疫苗數量。陳時中就算再傲慢，也遮掩不住政府疫苗採購政策的失當。

打臉自己的當然不只如此，包括疫情熱區的機動快篩、入境強制普篩、開放居家快篩試劑等，哪個不是指揮中心抗拒不從，最後被迫低頭接受的例子？至今政府對於釀成800多人染疫死亡沒有任何歉意，陳時中始終堅稱沒有證據顯示3+11政策和萬華疫情爆發有關，完全看不到任何虛心反省的態度。

打高端疫苗的人成國際孤兒，又何嘗不是陳時中另一個抵死不承認錯誤的惡例。先硬拗世界不只有美國，最後下不了台，被迫開放民眾補打，但又拉不下臉道歉，於是翻臉爆氣「要不然要怎樣？」演起類似黑幫耍無賴的戲碼。

陳時中愈發走鐘的傲慢態度，恐怕已不是他個人的問題，而是整個民進黨政府與立委所一起「慣」出來的。民進黨立委高嘉瑜要求政府應該就接種高端疫苗卻無法出國所造成之不便，向民眾道歉，結果卻馬上在黨內被霸凌圍毆。立委要求政務官為政策負責道歉，本理所當然，但民進黨事事都推向政黨對決，槍口對內只能成為禁忌。

媒體報導英系重量級立委管碧玲在黨內群組率先發難，認為陳時中一旦道歉，就代表疫苗政策的失敗。正是這種抵死不認錯的態度壓縮了民進黨內自省的空間，在國會不斷護航，一再給予陳時中傲慢輕佻、無賴回應的最大「奧援」。到今天，陳時中還認定美國不認證高端疫苗問題不在我們，而是他們的政策造成我國民眾不便，完全沒有想要檢討我國是否過度放寬對高端的緊急使用授權，導致相信政府、獻出手臂的無辜民眾必須承擔無法出國與「四劑戰士」副作用的後果。

死不認錯的政策豈止疫苗採購與防疫作為，之前一連串的公安事故、交通悲劇，「全是別人錯」的態度不也一再重演嗎？而現在如火如荼的4大公投，不也是政府死不認錯，執政黨立委是非不分為黨意護航，才逼使民眾只能用公投做出最後的反擊？

官員可以傲慢回嗆「要不然要怎樣？」民眾只能無奈感嘆「要不然能怎樣？」但如果不想事事自求多福，民眾不該繼續沉默，不只對陳時中，而是整個蔡政府。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）