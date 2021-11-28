國民黨「四個都同意，台灣更美麗」公投宣傳遊行活動28日在高雄文化中心正式出發，孫文學院校長張亞中，高市議員陳若翠、劉德林、李眉蓁等人前往出席，張亞中指出，

1218公投是比總統選舉還重要的投票，盼高雄市民再忙也要出來投下同意票。而陳若翠指出，絕對不能讓萊豬進來危害百姓的健康與安全，人民要以公投票來表達對民進黨政府的憤怒與不滿。

張亞中表示，1218公投投票日，希望高雄的民眾再忙也要出來投下同意票，這是攸關台灣未來生活環境的選票，不是政黨對決，也希望人民用公投選票表達對民進黨政府的政策不滿，人民吃下萊豬不僅對自己的健康有極大影響，也影響到未來子孫，所以，1218公投日，一定要出來投票，「救台灣、救子孫、救自己」。

陳若翠指出，民進黨政府為了政黨利益，不顧百姓生命健康，黑箱同意進口萊豬，大家絕不能同意，所以1218公投日呼籲民眾一定要出來投下同意票，讓民進黨政府看見台灣百姓的憤怒與不滿。