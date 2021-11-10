台中市學生近視盛率居全台之冠，高中生88.58％，小學生也高達47.65％，視力健康令人憂心。市議員江肇國、吳敏濟10日質詢要求市府召集各局處，擬定確實可行學生視力保健方案，調整上課方式以及居家期間3C產品使用建議，降低近視比例。教育局長楊振昇說，將要求學校研擬具體改善策略、加強輔導，改善校園學生視力不良情形。

吳敏濟要求市府召集各局處，擬定確實可行學生視力保健方案，調整上課方式以及居家期間3C產品使用建議，降低近視比例。(陳世宗攝)

江肇國、吳敏濟表示，疫情期間長時間近距離使用3C等電子類產品，LED所發出的藍光會刺激產生自由基，對視網膜細胞造成傷害；特別是兒童水晶體清澈透光率高，更易受到藍光傷害。據醫學研究顯示，年紀越小近視，度數增加越快，且隨著年齡增加，平均每年會增 75~100 度，近視度數像爬樓梯般逐年增加。

吳敏濟指出，根據在第一線教師反映，課間休息時間，學生離開教室的時間比以前更少了。除疫情期間需要隨時戴口罩，降低戶外活動的意願外。氣候炎熱每個教室都安裝冷氣，學生就更不願意走出舒適圈。目前推行的「天天戶外活動120分鐘」，近距離用眼「3010」等政策很難落實。

吳敏濟說，這學期學校施打二劑疫苗，施打完後一個月內不能劇烈運動；明年可能會繼續施打第三劑甚至第四期疫苗，教育局要如何鼓勵學生從事戶外運動？來保障學生眼睛的健康。他要求副市長令弧榮達召集各局處，擬定確實可行學生視力保健方案，調整上課方式以及居家期間3C產品的使用建議，努力降低近視盛行率。

教育局強調，因應教育部停課不停學政策，學校實施同步、非同步或混成教學的線上教學型態，教育局為顧及學生眼睛的健康已訂定「護眼樂學321計畫」，遠距教學部分，由台中市國教輔導團提供線上教學示例，兼採數位教學及多元資源整合，提供學生趣味實體任務指派，縮短視訊時間的有效教案規劃，並提供教師兼顧學生學習視力保健教學妙方。