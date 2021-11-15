台中市每月10大易肇事路口統計，西屯區就有6個路口上榜，其中台灣大道名列第一名。市議員楊正中15日為民請命抨擊說，交通局強化道路交通安全改善無為，要求全面重新檢討並如實改善中市主要交通幹道；交通局強調，市府道安督導會報持續針對易肇事路口，研擬改善對策強力防制事故，維護民眾用路安全。

楊正中指出，台中市A1事故2017至2020年A1類道路交通事故肇事件數從93件增加到196件，A1類道路交通事故死亡人數從94人增加到201人，A1類道路交通事故受傷人數從35人增加到101人，顯見台中市A1事故是年年增加。

比對台中市每月10大易肇事路口統計，西屯區就有6個路口上榜；另外台灣大道交叉路口也是6個。楊正中發現，基本上就是台灣大道位在西屯區的各交叉路口，每個月輪流作台中市10大易肇事路口的第一名；要減少台灣大道交通事故，是否能透過標誌、標線及號誌來改善交通工程、提升道路安全？

市議員林祈烽表示，他去年就關注水湳經貿園區內交通安全問題，單是2019年1月到2020年3月底止，園區周邊道路就發生近1500件的大小車禍案件，平均每日大概發生3.5件。中國醫藥大學水湳校區啟用，剛開學不久，大小車禍頻傳。

交通局強調，市府道安督導會報持續針對易肇事路口，推動分型態分層逐級討論，運用碰撞構圖、交通改善小組及道路安全督導會報等會議，分析路口詳細碰撞型態，並視案件邀集交通部公路總局等執法及工程相關單位與會研擬改善對策，滾動檢討強化交通安全作為，強力防制事故維護民眾用路安全。