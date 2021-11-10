AZ疫苗效期不會展延 莊人祥：效期內都是好的疫苗

我國自購AZ疫苗日前到貨，但效期僅剩不到一個月，今天立委賴香伶再爆料，9月14日完成封緘的3萬1400劑AZ效期只有19天，10月18日完成封緘的4300劑效期更短，只有13天，中央流行疫情指揮中心表示，都有在效期內打完，不會展延效期。

針對外界質疑疫苗效期太短，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，9、10月有收到效期比較短的，都屬於其他國家捐贈的，因為數量不是太多，都有在效期內打完，效期並不會展延。

莊人祥也強調，所謂效期內都是好的疫苗，並沒有說變質等情形，只要在效期內都是可以打得 都不會有問題。

針對國內各年齡層接種率，莊人祥回應，第二劑接種率最差的是12至17歲，因為還沒開始施打，而第一劑接種率最低的是75歲以上，接種率為72.3％。

至於目前是否會考慮獎勵措施，她表示打疫苗都是自願性質，未來如何再增加覆蓋率，也有相當多可能的做法，目前指揮中心做的就是讓民眾更容易接種，所以開放可至地方政府指定的院所自行預約接種，也有縣市針對長者接種贈送有機米，這些都是鼓勵民眾積極接種的方式。