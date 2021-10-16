為取締泰山及林口兩地區夜間行駛改裝排氣管車輛擾鄰情形，林口警分局於10月15日夜間配合新北市政府環境保護局執行改裝噪音車輛聯合稽查，針對噪音車輛易行經之路段設立稽查點。本次聯合稽查共計協助攔查汽（機）車102輛，由環保局認定改裝未經檢驗核可之排氣管車輛計有汽車2件、機車9件，透過行政協助方式，積極展現執法決心，維護轄區夜間安寧。

林口警分局分局長陳忠龍表示，改裝排氣管車輛之噪音，在以住宅區為主的泰山區及林口區居民耳中感受特別強烈，駕駛人駕駛改裝排氣管之車輛行駛於道路如違反行政院環境保護署訂定之「噪音管制法」及新北市政府公告事項規定，係按次裁罰，只要確定使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格之排氣管，即由環保局逕行裁處，無再行通知噪音檢測事宜。

林口警分局將持續配合環保局，採不定時、不定點方式執行聯合稽查，加強取締改裝噪音車輛，希冀藉由強力執法還給民眾享有平安及寧靜夜晚的權利。如民眾路上遇到音量擾人之汽機車輛，亦可以照相或錄影方式，針對車牌、路段及致噪音情形，至環保署「噪音車檢舉網站」(https：／／noisecar.epa.gov.tw／)，點選「我要報案」，上傳相關佐證資料供環保局審核，俾利共同維護深夜安寧。