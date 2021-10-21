台中市西屯區轄內因有工業區及鄰近中部科學園區，堆高機等動力機械出入頻繁，為加強防制交通事故，警方規畫連續性專案勤務，於易發生動力機械違規路段加強執法作為，攔查是否依規申領臨時通行證、車輛領用牌照狀況、行駛禁行管制路線及其他各項違規取締，並配合監理機關實施「監警聯合路邊車輛安全檢查」，呼籲動力機械業者應做好自我管理，以維行車秩序及用路人安全。

經統計台中市今年迄今因堆高機等動力機械行駛不當的A1類死亡交通事故已發生2起，造成3人死亡。

台中市警察局第六分局分局長蔡元戎表示，動力機械包括吊車、怪手、堆高機等車輛，常未依規定申請核准行駛於道路上，這些車輛多數體積龐大，駕駛視覺死角多且因內輪差影響，造成事故風險較一般車輛來得大。

警方指出，依《道路交通安全規則》第83條之1規定，動力機械應向公路監理機關申請核發臨時通行證，憑證行駛，違者可處3000至9000元罰鍰。

為加強防制動力機械交通事故成效，警六分局也特地派員前往轄內工業區廠房，針對動力機械業者及駕駛進行約制、宣導，提醒駕駛動力機械勿違規上路，亦向業者宣導大型車輛裝設行車視野輔助系統之安全設備。

警方提醒，注意動力機械等大型車體「視覺死角」、「內輪差」，盡量遠離或勿與大型車輛併駛，以避免交通事故發生，多提高一分警覺性就能減少一分傷害。