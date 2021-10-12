中華電信與新竹台大分院12日宣布合作發展5G智慧醫療場域實證及創新應用合作，雙方簽署「5G企業專網與智慧醫療實證研究合作備忘錄」，中華電信將在新竹台大分院生醫醫院建置5G企業專網環境，共同加速推動5G智慧醫療服務。

中華電信企客分公司總經理吳麗秀表示，智慧醫療是5G應用的熱門領域，結合AIoT物聯網可大幅縮短醫療影像傳輸時間，具體實現智慧醫療整合服務，院方也可透過AIoT物聯網做更有效的管理，進而提升營運效率與服務品質。

新竹台大分院院長余忠仁表示，運用不同領域技術提升醫療照護、疾病管理、公共衛生監測與教育研究，是新竹台大分院的發展重點，期盼透過中華電信的網路佈建和設備聯網，結合軟硬體資源，提升醫療品質，打造以人為本的智慧醫療服務，使台大新竹分院成為智慧醫療典範。

新竹台大分院智慧醫療創新中心負責人譚慶鼎副院長表示，此次中華電信的5G企業專網服務建置，將運用在醫療影像傳送、護理行動治療車、智慧機器人清潔消毒、巡檢與智慧監控等智慧醫療創新應用，透過高速醫療影像傳輸與遠距即時動態影像會診，有助提升緊急救護及遠距醫療效率

譚慶鼎並說，5G企業專網服務是專屬網路獨立運作，院內所有相關服務可於內網運行，避免機敏性資料外流，確保資訊安全，也能大幅提升醫院管理效能。同時院方推動的智慧醫療合作專案，也會在5G專網環境下，測試相關設備及應用的效能增益。

中華電信與新竹台大分院5G企業專網合作備忘錄合作項目包括，建置院區內專屬5G專網環境，搭配中華電信研究院自主研發的5G MEC邊緣運算服務與管理平台系統軟體，讓院內智慧醫療創新應用透過本地卸載方式傳輸，藉此提升資訊傳輸效率與安全。