駭人聽聞的屏東挖眼案讓填補之社會安全網的修法再次引發關注，中華民國女法官協會呼籲，如何選擇兼顧暫時隔離與適當治療處遇暨場所等決定，已進入精神衛生醫療領域之專業問題，應有醫療專業意見即時參與，協助司法為合法判斷之需要。

女法官協會指出，關於立法審議中刑法、刑事訴訟法、法院組織法、保安處分執行法有關精神障礙者犯罪的相關處遇措施修正案，司法院所提出緊急監護處分修正草案，或法務部等所倡議參考國外法制的暫時安置制度，皆係為精障者涉有犯罪時，建立兼具治療保護及社會安全預防的機制，

但司法端無論職司發動聲請、執行權責的檢察官，或立處中立審查的法官，在面臨決定拘束人身自由時，均受有嚴格、短時間內須決定之刑事程序法定限制，則如何及時判定個案是否屬於精障者犯罪案件、如何選擇兼顧暫時隔離與適當治療處遇暨場所等決定，此實已進入精神衛生醫療領域之專業問題，當有令醫療專業意見即時參與，協助司法為合法判斷之需要。

女法官協會表示，如何與精神衛生治療體系迅速合作、執行之議題，更有賴院檢及精神衛生醫療體系共同協調討論，才能真正落實我國人權立國的精神。誠摯呼籲院檢能本於如何鏈結專業精神衛生治療體系的思考，共同推動司法、行政、醫療相互合作，協力形塑堅固有效的社會安全網。