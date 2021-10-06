台股持續處在高波動環境，多數個股陷入回檔壓力，兩檔傳產之光趁勢崛起，法人指出，國產（2504）受惠廠房建置需求持續，長期仍不看淡，台肥（1722）擁尿素價格十年新高，轉投資Jubile獲利可期的利多，雙雙給予「買進」投資評等。

法人研究機構指出，國產已購置台南仁德土地，以設置預拌混凝土廠以提升產能，完工後的二套設備將增加60萬噸產能，約當台灣產能10％，估計2023年開始逐步貢獻營運。

其次，國產擁有全台土地資產達45萬坪，南港之辦公大樓開發案位於捷運昆陽站旁，近期已通過台北市政府正式核定，規畫年底前取得建築執照，2025年完工後收取租金為主，年貢獻2億元以上租金。

巧合的是，法人認為，台肥股價上攻主要的利多，也與持有南港土地有關。台肥的不動產土地資產包含南港地區，除中信金、台壽大樓地上權租金外，南港開發案C2預計將開發為一棟旅館（由漢來承租），一棟辦公大樓，此辦公樓招租開價每坪為2400元，較當地其他辦公樓1800～2000元高，估計2023年後逐步貢獻營運。

另外，Jubile肥料廠為台肥與Saudi Basic Industries Corporation持股各半的合資企業，以權益法認列獲利。其主要產品為尿素，獲利與市場價格相關；因大陸產能占全球比重達三分之一，大陸的尿素價格與全球尿素價格具相關性，由於大陸減少碳排放政策，使當地以燃煤生產尿素的產能受到限制，2021年尿素價格表現強勁，為台肥帶來正面挹注。