古曜威近來發行新歌〈一路向前〉，日前於宣傳期空檔時，特地與舞蹈老師學跳南韓女星泫雅的夯曲〈PingPong 〉舞蹈，隨後他把該舞蹈影片上傳IG，短短幾小時，南韓巨星泫雅本人竟然觀看了此舞蹈影片，並且給予古曜威按讚，這讓古曜威當下興奮到整夜失眠。

古曜威過去不擅長舞蹈，3年前剛學跳舞時，15秒的舞蹈動作，可能需要花30分鐘以上，但現在整首歌曲，大約1小時左右就能精準的學習起來，古曜威也希望自己肢體語言與舞蹈底子都能持續進步。古曜威過去曾吸引天王「王力宏」給予所發行的歌曲〈一個幸福的吻〉按讚、留言支持，如今古曜威在舞蹈上，也獲得南韓巨星「泫雅」親自觀看影片與按讚，這讓身為泫雅小粉絲的古曜威，也在當天凌晨，於個人限時動態上與大家分享了這份喜悅。

他同時興奮與粉絲們分享只要肯努力，過程可能是辛苦的，但這一步步的成長，會讓自己的腳步站得更穩，相信最終的果實也一定會是甜的，希望讓支持他的家人與粉絲們，都能看到他有在進步，也希望能透過歌曲與舞蹈，陪伴支持他的粉絲們一起一路向前。