由基隆市文化局舉辦的「2021向大師致敬」，每年藉由邀請本市傑出藝術家回鄉策展，結合講座、課程與演出，期盼勾勒家鄉基隆的不同文化樣貌。今年邀請享譽國內外，獲獎無數的導演周美玲，在長期關注性別議題的範疇上，一舉集結橫跨近30年、7部台灣大師級作品齊聚基隆上映，希望透過「彩虹燈塔」的命題，照亮台灣電影多元自由的樣貌。

「彩虹燈塔」影展將在10月29日至31日於基隆秀泰影城舉行，探討議題相當廣泛，從自我認同、身體性慾、愛恨情感，甚至是家庭接納，片單可說一網打盡，放映電影包含蔡明亮執導《青少年哪吒》、楊雅喆執導《女朋友。男朋友》、張作驥執導《醉‧生夢死》、黃惠偵執導紀錄片《日常對話》以及周美玲的《刺青》、《愛・殺》和紀錄片《私角落》，見證從同志情感還隱晦不好言說的年代，直至今日同性婚姻已合法化，台灣影人持續創作出各式精彩動人的性別電影。

周美玲表示，從原先回鄉辦個展的計畫，到透過電影想讓基隆人更認識多元性別文化，擴大舉辦「彩虹燈塔」影展的想法，同時也想邀請影人來到基隆認識家鄉之美，這次大家將在影展中，看到周美玲從過往至今的創作脈絡。

周美玲說，舉同志議題為例，一直以來用不斷唯美鏡頭呈現同志的「性」，是希望讓大眾能接受這些「不同」，「打破詛咒的最好方法，是突破大家心裡的禁忌，把這個魔咒看得一清二楚。」觀眾在這次影展也能看到其他經典同志影像，只是她感嘆不少電影版權難以取得，除了她個人三部作品，「只能在有限的時間和預算下，盡可能邀來重要的作品。」希望這些獲得國際與金馬肯定的作品，能夠讓基隆市民一飽眼福。

影展選片其中包含周美玲2007年勇奪柏林影展泰迪熊獎的代表作《刺青》，她至今仍難忘楊丞琳的敬業程度和演技能力，「試戲後發現她不僅僅是偶像，演技非常好，難怪後來會頻入圍金鐘並拿獎！」

楊丞琳演出《刺青》時已是「可愛教主」，卻在片中有大尺度裸背女同志性愛場景，當年也一度引起眾多話題，周美玲大讚楊丞琳沒有任何偶像包袱，「她一點都不介意，而且認為接了這個角色就要像這個角色，全心全意投入，根本不需要費力說服（裸背演出）。」周美玲也笑言，梁洛施出道時就清新脫俗的形象深入人心，對方得知是要飾演男孩子氣的刺青師時也「驚呆了」，幸好最後這個組合無論是在影展或票房口碑都得到極高迴響。

最為困難的是，影展目前遇上疫情攪局，連放映時間都相當難安排，但周美玲慶幸說：「台灣民眾的素質極高，盡力維持生活穩定日常，因此應該能順利在戲院和觀眾見面。」她也不忘提前呼籲觀影民眾，「走進戲院有眾多的規定，屆時必須請觀眾配合！」