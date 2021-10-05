周曉涵與周孝安演出《必勝大丈夫》。中視提供

周曉涵（左）與周孝安拍追車戲。中視提供

中視明（6日）起八點檔將播出《必勝大丈夫》，主演周孝安和周曉涵回憶起這部在2018年拍攝的電視劇仍深刻難忘。劇中周曉涵飾演女警，免不了有制伏歹徒的戲碼，「我不是一個身手矯健、很靈活的人，所以拍起來就是有一點傻呆，就不像那種厲害的警察，再加上我跑步並不快，在追歹徒用盡全力跑的時候看起來感覺有點傻。」

周孝安對於最深刻的戲也是跟追捕犯人有關，那一場周曉涵要追犯人，於是向開車路過的周孝安徵用車子，周孝安印象中光這場戲就拍3天，「追車的鏡頭不是替身或車手，每一次都是我跟曉涵在車上，雖然都沒超速，但畢竟要把攝影車當成搶匪車，所以都還是有一定的危險性。」拍攝過程還一度碰到下大雨撤班，對周孝安來說，那時覺得這是一場永遠追不完的戲。

周曉涵演出許多作品，在《必勝大丈夫》裡，她的感情戲也是一大看點，一開始就被男友背叛，現實生活，她透露感情觀會隨年齡而有所不同，「會有一段時間可能特別的想婚或是特別想生孩子，這好像是一波一波的，現階段其實周邊的人會開玩笑的催婚或叫我去凍卵，但我的心態就是比較隨緣。」

這2年周曉涵的代言工作多，讓她開始思考及規劃發展副業，會花不少心力在工作上，「所以我覺得我現在需要的可能是一個可以好好陪伴照顧我的人，在工作上能給我一些建議，然後看到對方就會覺得很開心、放心，相處起來能很自在舒服。」

這段時間她也因疫情關係，工作受影響，因此花滿多時間待在家裡，也趁此好好整理跟斷捨離一些東西，但接下來她也即將要進一個新的劇組拍攝，所以也開始研究角色。

嘗試過不少戲路，周曉涵透露以前會很想挑戰類似同性或古裝戲，但現在則又有不同想法，「會想挑戰超級大反派、賽車手或特務之類，比較有點刺激及有別於以往的角色。」

周曉涵從大學開始就接觸演藝圈，一路至今她很感謝父母從頭到尾都沒有反對過，「一開始，我也只是抱著好玩，因為大學念的是英文系，其實有想過畢業後可能是當秘書或是翻譯之類，也有想過當空姐，是因緣機會進演藝圈。」

她也曾遇到瓶頸，也有過1、2年沒收入或非常少，因為有阿嬤的支持才讓她堅持到現在。由周曉涵、蔡振南、楊麗音、周孝安、林昀希、陳天仁等主演的優質好戲《必勝大丈夫》10月6日起每周一至周五晚間8點在中視頻道播出。