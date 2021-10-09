饒舌新人李杰明簽入「陶山音樂」後，歷經3年培訓即將推出《李杰明同名專輯》，年僅21歲的他以豐沛的創作力及快嘴饒舌見長，不僅最高紀錄11秒內能饒舌高達121個字，至今發行的30首單曲MV更累積近千萬點閱，加上長相神似周興哲，無論神情、顏質，就連星座都跟周興哲一樣，走在路上10次有8次都會被誤認。

對於常被人誤認為周興哲本尊這件事早已習以為常，李杰明說：「走在路上常會有人瞥見我一眼就來要簽名，結果近看發現認錯又馬上跟我說『對不起』，或是搭捷運也常聽到有人竊竊私語討論，跑過來誤認又馬上走掉，彼此都有點小尷尬。」

李杰明本月將推出新專輯《李杰明同名專輯》。（陶山音樂提供）

李杰明從小的音樂啟蒙是美國「饒舌天王」阿姆，回憶當初第一次聽到阿姆的歌，有種「情感獲得釋放」的感覺，他說：「小時候聽到阿姆的歌其實聽不懂內容在唱什麼，也不知道甚麼是饒舌曲風，只覺得聽完表達所有我不敢說出口的負面情緒，我從此瘋狂地愛上饒舌，也不斷地用饒舌來釋放負能量。」

目前單身的李杰明全力衝刺音樂事業，感情採取「佛系」路線，「不強求，目前沒有特別想進入一段關係，可能現在的慾望都投入在音樂裡吧」；外型單眼皮加上長相俊秀的李杰明異性緣超級好，自認在愛情中喜歡「主動出擊」的他，只要搭訕女生「命中率」幾乎百分百，至今交往過5位女友都是他主動追求而來；問他喜歡怎樣類型的女生？李杰明笑說：「腰瘦、屁股大、皮膚白、眼睛大，個性和善好相處。」