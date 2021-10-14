高雄市鹽埕區「城中城大樓」14日凌晨發生大火，目前已造成至少46人死亡，41人受傷。身為高雄人的國民黨全國黨代表李明璇今天難過表示，當地里長說，該處發生過的火災起碼十起以上，很多獨居悲歌、不幸的意外，在每一次的悲劇裡，政府的相關單位「如何防患未然」顯得更加重要。她要懇請高雄所有的民意代表，不論藍綠，都請積極的監督搶救進度、確認生還者都能受到妥善的照顧。

高雄鹽埕區府北路一處民宅14日凌晨3點驚傳大火，建物一樓全面陷入火海。（高市消防局提供／袁庭堯高雄傳真）

李明璇今(14日)透過臉書發文提到，高雄城中城大樓像是一個被遺忘的城市角落，裡面住的大多是弱勢群體，低收入戶與獨居老人，今天是一年一度的重陽節，卻看到這場惡火的新聞畫面，令所有人不僅鼻酸…更是心如刀割。

李明璇坦言，其實當地居民都知道，該大樓環境老舊不堪，走廊盡是充滿令人不舒服的氣味，說實話，那裡的住戶生活困苦，電梯壞了，公設損壞，沒有錢維修，最近還有住戶只能拿出五倍券來支付管理費，整個社區根本沒有經費做任何公共維護，更別說是消防維護了。

李明璇也提到，當地里長說，那裡發生過的火災起碼十起以上，很多獨居悲歌、不幸的意外，在每一次的悲劇裡，我們政府的相關單位「如何防患未然」顯得更加重要。如果政府無視里長對公安危機的舉報，那麼結果就會是付出人命的慘痛代價。

最後，李明璇難過地說，惡火無情，搜救還在進行中，傷亡人數可能還會攀升。她懇請高雄的所有民意代表，不論藍綠，都請積極的監督搶救進度、確認生還者都能受到妥善的照顧。也請大家持續為搜救順利祈禱，為傷者為逝世者的家人禱告。她坦言，現階段我們大家最關心的，並不是國慶煙火多燦爛，而是政府盡所有努力防範，讓悲劇不再發生，願大家平安。