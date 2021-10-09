名嘴董智森、台北市議員李明賢上午到台中力挺刪Q總部，呼籲選民用選票展現監督的力量。(林欣儀攝)

台灣基進黨立法委員陳柏惟罷免投票進入倒數衝刺，把握最後2周，名嘴董智森、台北市議員李明賢上午特地到台中力挺刪Q總部，並到大肚區自強市場掃街拜票。陳柏惟則獲得醫界出面聲援，有來自北、中、南等地的醫師代表上午到陳總部，與他一起反惡霸。

「如果你不想要吃美豬，拜託10月23日用選票表達自己的意志」，沿著大肚區自強市場掃街，董智森、李明賢與刪Q總部領銜人阿文尋求台中立委第二選區的民眾支持，獲得不少攤商點頭回應。

董智森說，陳柏惟進立法院，讓台灣政治風氣更敗壞。他自己是機車騎，經常騎車到大街小巷，看到有人掛看板「協尋肇事逃逸者」，無法原諒肇逃的人，但塔利班對陳的肇逃行為還傾巢而出相挺，難道是要「撞到人趕快加油、催著油門就跑了嗎？」台灣的是非要靠選票彰顯。

董智森強調，這次罷免案一定要過關，因若沒過關，接下來年底的4個公投案一定很難過。陳柏惟每天在抗中保台，但若真的出了事情，他第一個落跑。

李明賢指出，這場罷免不是藍綠對決、不是國民黨大黨欺負基進黨這個小黨，罷免應是檢驗的過程，陳柏惟在立法院為第二選區民眾做了什麼？請他拿出成績單。政治人物的誠信最重要，陳柏惟肇事逃逸就是肇事逃逸，為什麼不願意承認？警方循線找到他、他卻說自己一下就到案了，這就是不誠實，又如何對選民誠實。

由牙醫師嚴雯馨起而號召，一群來自全台各地的醫師到台中聲援陳柏惟，陳柏惟說，在國防部分製作全民國防手冊、捍衛台灣人心防，在醫療相關部分要照顧好每位台灣人的身體健康；他只是一個人、一個黨、一席立委，但想的是全台灣、全世界，呼籲選民讓他繼續留在立法院、顧好台灣。