刪Q總部原本今天下午原預定前往霧峰進行掃街催票，由於高雄城中城大樓死傷慘重，早上宣布今天罷免活動行程先取消以示哀悼。同時質疑自稱公民團體的WECARE高雄，昨天下午還發文鼓勵台中鄉親支持陳柏惟的朋友站出來，他們替受難者感到不平。

刪Q總部指出，高雄城中城大樓昨日發生近百人死傷的憾事，為此感到十分心痛，雖然居住在不同城市，但大家都是台灣人，都是生活在這塊土地上的家人。

刪Q總部同時質疑自稱公民團體的WECARE高雄，昨日下午5點半的發文卻還在鼓勵台中的鄉親、拜託大肚、烏龍、龍井、霧峰、沙鹿的鄉親朋友，支持陳柏惟的朋友，10月23日投票當天一定要出來投票，對於如此重大的慘劇，用一句逝者安息就輕描淡寫帶過，總部替受難者感到不平。

刪Q總部呼籲媽媽市長盧秀燕，要同步記取教訓對於消防公安要做最嚴格的審核。

針對民進黨立委邱議瑩昨日發文力挺陳柏惟，身為高雄在地的立委，先關心台中的罷免案、先關心政治，卻忘了他們應該要照顧的鄉親和火警無辜受害的民眾，雖然事後立刻刪文，並發表道歉聲明，她也表示臉書是小編管理不當。刪Q總部認為，這應該不是一位民代應有的表現，希望高雄各級民代能針對這次憾事監督政府、發現問題，讓未來所有百姓都能安居樂業。