刪Q罷免倒數！ 國民黨文傳會召開記者會。(影片從7分38秒起)

台灣基進立委陳柏惟罷免案倒數2天，國民黨今天公布「陳柏惟十大暴投，罷免心聲大公開」，其中「肇事逃逸、謊話連篇」、「護航萊豬質詢」、「台語質詢飆罵國防部長」榮登熱搜榜前3名。文傳會前副主委鄭照新表示，支持罷免不是仇恨動員，而是為了抑制陳柏惟撕裂社會的仇恨言論。

國民黨今天上午「陳柏惟十大暴投，罷免心聲大公開」，欲反擊陳柏惟陣營日前剪輯陳柏惟質詢的「十大好球」說法。文傳會副主委周柏吟表示，熱搜榜前3名依序為「肇事逃逸、謊話連篇」、「護航萊豬質詢」、「台語質詢飆罵國防部長」，顯示陳柏惟濫用質詢權利，偷渡護航議題，讓民眾無法接受其在立院問政表現。

台灣基進立委陳柏惟罷免案倒數2天，國民黨今天公布「陳柏惟十大暴投，罷免心聲大公開」。（趙婉淳攝）

新北市議員葉元之說，相較上次蔡英文總統力挺無黨籍議員黃捷的力道，此次蔡英文與桃園市長鄭文燦等民進黨高層，都不敢大力挺陳柏惟， 因為不敢為陳柏惟的所作所為背書，也意味著護航地很心虛。

葉元之表示，陳柏惟自稱苦行是為社會縫合，但這和陳過往製造對立的形象迥異，此時突然變成縫合團結者，十分荒謬，讓人覺得只是為了博取同情，為了躲過罷免而如此演出，若讓陳柏惟閃過罷免，陳將會更囂張，號召台中海線選民10月23日踴躍投票支持罷免。

文傳會前副主委鄭照新指出，若陳柏惟要抗中保台、搞意識形態，就請他回到台灣基進的不分區立委名單，而不是佔據台中第二選區的立委席次，他呼籲其他不在台中的民進黨政治人物，不要全黨救一人而賠上政治聲望。

鄭照新痛批，昨天民進黨高雄立委許智傑原本要在今天舉辦為城中城及陳柏惟共同祈福會，這簡直是對城中城大火的罹難者極大侮辱，是拿人命搞政治、假祈福真肇事，雖然後來取消該活動，但許智傑應向往生者沉重道歉。