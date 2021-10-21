悼念高雄城中城罹難國人 政院宣布10月22日全國下半旗1日 22:322021/10/21 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日發生大火。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院發言人羅秉成表示，政院今（21）日宣布，為悼念本（110）年10月14日高雄市城中城罹難國人，全國各機關（構）、學校於明（22）日下半旗1日，稍早已通知各機關學校。 陸前西部戰區司令員張旭東 10月1日因病逝世 俄國疫情升溫 莫斯科28日再次封城 #下半旗 #高雄城中城 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疑財務收支明細曝光 城中城「幽靈管委會」3個月收8.6萬 16:432021/10/21 社會 瘋創業嘉年華10／23台中老虎城熱鬧登場 19:082021/10/21 財經 陳柏惟罷免案》國民黨公布「陳柏惟十大暴投」影片 支持罷免是要終止仇恨 11:142021/10/21 政治 台南危老房屋重建祭多重獎勵 4年已核定163案 14:212021/10/21 生活 假災戶冒領遭識破 1.7億善款下周公布用途 04:102021/10/21 社會新聞 以舞、以戲點綴山海美景 台東藝穗節22日精彩登場 17:392021/10/21 寶島 高雄城中城賑災 寶象建設捐50萬元 10:192021/10/21 財經 城中城惡火咎責 藍營點名高市府政務官下台 10:232021/10/21 政治 員林黃金帝國 急設管委會 04:102021/10/21 地方新聞 用鏡頭看台灣》城中城巨災殷鑑不遠 北市消防救災演練超逼真 20:382021/10/21 生活 城中城罹難者明聯合公祭 陳其邁曝1.8億善款運用規劃 11:552021/10/21 社會 政治熱門新聞 簡舒培逼柯文哲唸蔡英文「4個堅持」 掀起PTT網友暴動 - 政治 陳柏惟罷免案》結局將揭曉 一圖曝陳柏惟去年當選關鍵 票倉是這區 - 政治 簡舒培逼柯P念4個堅持 陳佩琪舉例嗆：有意見找「她」 - 政治 陳柏惟會被罷免嗎？游盈隆脫口最新看法 - 政治 最想在台灣哪一個縣市生活？ 最新民調結果曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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