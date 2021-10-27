小米台灣今(27)日宣布，推出攝影旗艦Xiaomi 11T Pro 5G、Xiaomi 11T 5G，分別搭載高通、聯發科(2454)處理器，主打媲美專業相機硬體結合創意電影模式，其中，Xiaomi 11T Pro 5G更成為台灣市場中首款在110V中最高支援120W極速快充的手機，小米也喊出，希望在未來2~3年內高階市場挑戰20%市占。

小米搶灘台灣5G旗艦市場，小米台灣業務總監蔣坤揮今受訪表示，今年台灣市場在5G手機陸續推出，市場表現平穩，而在5G高階手機漸漸飽和下，將朝向1~1.5萬元手機市場走，而這對小米手機是不錯的機會，且Xiaomi 11T Pro 5G是台灣市場中首款在110V中最高支援120W極速快充的手機，最快充電17分鐘即滿電，小米希望在高階市場長期目標是在2~3年市占率達20%，小米目前高階市場定義約15000~20000元。

台灣消費市場5倍券起跑，蔣坤揮表示，5倍券第一周人潮蠻明顯、成長約30%，但現在已經出現停滯，主要是已經進入雙十一宣傳階段，消費者出現靜待雙十一檔期的心態；另外，他也表示，目前手機最缺的還是晶片，今年雙十一希望業績目標成長10%的雙位數成長。

小米Xiaomi 11T Pro 5G採用旗艦級高通Snapdragon 888 5G行動平台，搭載第6代高通AI引擎以及高通Spectra 580 ISP，在CPU及GPU都有大幅提升，讓用戶可充分應用所配備的AI應用程式、且每秒可處理高達27億像素的複雜畫面，為Xiaomi 11T Pro 5G帶來突破性的效能，進一步改善及提升相機效能，同時提高用電效率。

小米Xiaomi 11T 5G聯發科(2454)天璣1200-Ultra 5G行動平台，搭聯發科5G晶片組、雙5G SIM卡及整合式5G數據機，並擁有3.0GHz高頻超大核心，以全面升級的處理速度進一步提升手機效能，確保手機在複雜的多工處理下也能運行順暢、同時提高用電效率。

小米Xiaomi 11T Pro 5G提供太空藍、月光白、流星灰三種顏色，提供12GB+256GB，售價17999元，11月10日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子全面開賣。Xiaomi 11T Pro 5G同步於11月10日起於中華電(2412)、遠傳(4904)、台灣大(3045)、台灣之星與亞太電(3682)開賣。實體布局上，目前小米在台灣門市約25家、今年底目標30家。