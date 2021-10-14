基進黨立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，民進黨正國會立委近日發表聲明，聲援陳柏惟。民進黨立委高嘉瑜也說很多綠營人士去下台中挺陳柏惟，被陳揮文反嗆，「去的只有郭國文一個人啊！甚麼叫做很多黨公職？我看走眼了嗎？」高嘉瑜不停笑稱「ㄟ，你是希望多少？」陳揮文高聲說「你不能亂掰阿」！

民進黨立委高嘉瑜14日在《新聞大白話》指出，陳柏惟罷免案10月23日正式投票，在這段期間可以發現，民進黨黨公職親身下去陪陳柏惟，包括郭國文、許智傑，還有台中在地立委。

此時媒體人陳揮文質疑，許智傑去了嗎？高嘉瑜說「許智傑也要去」，陳揮文則回，所以只有郭國文一個人而已啊！高嘉瑜強調，「沒有沒有，許智傑也會去」，陳揮文稱「已經去的只有郭國文一個人啊！甚麼叫做很多黨公職？我看走眼了嗎？」高嘉瑜不停笑「ㄟ，你是希望多少？」陳揮文高聲說「你不能亂掰阿」！

陳揮文最後說，可以算到最後投票那天，有多少民進黨的下去挺陳柏惟，這樣最準！