外傳民進黨有意徵召衛福部長陳時中參選桃園市長，桃園市長鄭文燦20日未證實，僅表示選舉的消息常常是一天好幾個人選，「可能人選」基本上都是報派，陳目前專心在防疫，自己也沒跟陳討論過選舉，強調全代會提名條例制定以後，可能的人選會慢慢浮現，不管具民意基礎的人選或能力傑出的政務官都開放，尊重黨最後決定。

民進黨「2022縣市長提名條例」遲未出爐，傳出黨中央有意徵召決定六都參選人，且目前相關黨內幹部已展開徵詢動作，有派系幹部探詢衛福部長陳時中是否可能參選桃園市。

鄭文燦對此表示，目前陳時中專心在防疫和疫苗接種工作，也希望能夠逐階段解封，讓經濟與社會恢復正常運作，讓我們的生活可以回到日常，防疫的新生活要開展，目前還有幾個門檻要跨越，包括疫苗的兩劑接種率、國境管制的方案等，陳時中目前是專心在防疫。

「我沒有跟他討論過選舉！」鄭文燦說，選舉的消息常常是一天好幾個人選，目前還沒進入提名的時程，他都尊重黨中央最後的時程規畫，所謂的「可能人選」，基本上都是報派。

鄭文燦說，待全代會提名條例制定以後，可能的人選會慢慢浮現，不管是具有民意基礎的人選，或者是能力傑出的政務官等，他都抱持開放的態度，並沒有所謂的口袋名單或者預定名單，至於提名的規則還是尊重黨的最後決定。

鄭文燦也提到，北北桃三個直轄市，是北台灣人口最密集的三個直轄市，民進黨也會非常審慎的規畫，推出最好的人選。