台灣基進黨立委陳柏惟罷免案本周六舉行投開票，高鐵指出，累計至10月18日凌晨，22日至24日總訂位數共10.5萬，佔號座22％，也將依常態作業視訂位狀況，若有需求將臨時增開車次。

根據高鐵交通運輸規畫，皆依照過往旅運經驗進行規劃與排程，10月22日至10月24日周末仍照現行常態班表提供109班次列車，分別為南下58班、北上51班旅運服務。

高鐵說明，10月22日至10月24日周末總訂位數，截至18日凌晨，訂位總數為10.5萬，估對號座總提供數22％。現行提供班次列車數可符合旅運需求，惟高鐵將依循常態作業檢視訂位狀況，視需要臨時增開車次。

此外，內政部書面報告指出，為確保罷免期間投開票所治安維護萬全，警政署請台中市政府警察局審慎規劃警衛部署，並從開票起到狀況平穩為止，掌握維安情資即時通報，嚴防不滿罷免結果引發維安狀況，使用警力及協勤民力共1571名。