蔡英文總統國慶演說時拋「4個堅持」，遭台北市長柯文哲批評是「廢話」，反被柯市府前發言人、民進黨副秘書長林鶴明嗆，用情緒性字眼談兩岸與國際的政策立場，根本沒幫助。柯13日反嗆，只能說林鶴明你辛苦了，領人家的薪水總要做事。

林鶴明日前嗆柯，指蔡總統國慶提「四個堅持」就是一個動作，蔡6年來一直在努力，四堅持宣言絕不是廢話，對於柯所說的「要怎麼講？怎麼做？才是大問題」，林稱「蔡總統在國慶提出『四個堅持』就是一個動作」，甚至蔡6年一直在努力，四個堅持非廢話。

對此，柯文哲表示，蔡英文的「四個堅持」，實質內容的確是台灣最大公約數，他對此沒有什麼意見，但重點不是怎麼講，而是怎麼做。他也酸，說要堅持民主自由憲政，但他明明看到網軍、名嘴、側翼治國，只要是反對的人，就全部被打成中共同路人，這才是問題。

柯文哲接著說，同樣的內容，蔡英文講就是台灣價值，他講就是中共同路人，讓他感到非常奇怪，這不是台灣最大公約數嗎，「我只能說林鶴明你辛苦了，領人家的薪水總是要做事，這個我還是了解。」

另外，明年高雄市長選舉，民進黨籍市長陳其邁想尋求連任，但近期有民調顯示，陳支持度在50％以上，贏過國民黨、民眾黨任一人選，柯則說，國民黨、民眾黨的市長人選也還沒有擺上去，所以這個民調在做什麼，他也看不懂。