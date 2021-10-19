新北市雙溪區虎豹潭16日發生4死2失蹤憾事，台北市長柯文哲第一時間到場關心，17日更喊出要凍結主辦活動的「大自然體驗營」負責人帳戶，但北市議員許淑華19日質疑，迄今毫無動作，家屬說根本沒凍結，也不見市府主動積極協助。

許淑華表示，虎豹潭事件發生後，市府17日大肆宣傳說要凍結負責人財產，程序上是受害人提出主張後，市府也去提假扣押，才能凍結財產，但市府應主動給予協助，現在已發生4死2失蹤的憾事，柯喊全面清查、禁止負責人變更、凍結財產，但家屬說根本沒凍結。

許淑華怒轟，別再說等司法程序的話，市府有主動跟家屬聯絡嗎？家屬現在這麼難過，哪有時間向市府提主張，很討厭市府這樣沒動作，與其去函地檢署，還不如主動幫民眾，市府一直說「持續了解」是要到何時？民眾以為市府有幫忙，還不趕快在民事方面提出假扣押，應趕緊透過消保官系統、主動立即聯絡家屬。

法務局回應，能協助都會協助，因還在搜救中，後續等司法程序，會透過社會局管道去聯絡家屬，目前沒收到受害家屬提出，有去函地檢署，會持續了解。商業處表示，系統上已管制，不讓這家公司做負責人變更登記，17日已註記了。