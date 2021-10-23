國民黨立委許淑華（中）。（圖／取自許淑華臉書）

國民黨立委許淑華出席南投縣政府推出的「南投玩很大」活動。（圖／取自許淑華臉書）

南投縣政府推出「南投玩很大」發票登錄抽獎活動，即日起至明年5月，上網登錄南投縣業者所開立之發票，滿200元即獲得一次抽獎機會，並從本月29日開始，每周五抽出10萬元現金。代表藍營參選下屆南投縣長的立委許淑華也到場推廣活動，許一現身立刻吸引網友焦點，紛紛留言對許大喊「縣長好！」

許淑華今日（23）早上7點在臉書發文指出，振興五倍券上路，南投縣政府加碼推出「南投玩很大」發票登錄抽獎活動，即日起至明年5月，上網登錄南投縣業者所開立之發票，滿200元即獲得一次抽獎機會，並從本月29日開始，每周五抽出10萬元現金、福袋，還有兩次百萬特別獎等著大家抽。

許淑華強調，國稅局南投分局更加碼，只要在活動期間透過登錄網站將雲端發票捐贈給縣內愛心慈善團體，就有機會獲得最高價值3萬5千的自由行抵用券。縣府特別邀請擁有百萬粉絲的網紅「草爺」為南投縣宣傳觀光，期待振興加碼活動能為縣內觀光、旅宿及餐飲業帶來觀光人潮。

文章一出迅速獲得超過5000個讚、超過150則留言與近百次分享。網友紛紛回應：「縣長好！」「迫不及待有像妳這樣美麗又有質感的市長了！」「早安加油，最美的候選人，一定凍蒜」、「南投有妳真好」、「委員順利提名，是實至名歸」、「最優秀的人才，敬請大家團結一致，全力支持、唯一支持許淑華參選南投縣縣長」、「未來的南投縣長，讚啦！」「一想到未來妳是我們大家長，就好期待喔」。